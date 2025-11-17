Selahattin Demirtaş çıktı mı, ne zaman çıkacak? Demirtaş tahliye oldu mu?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olup olmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili her gün vatandaşlar son durumu öğrenmeye çalışıyor. Haftanın ilk gününde yine yoğun şekilde gelen soru "Selahattin Demirtaş çıktı mı" oluyor.

Selahattin Demirtaş tahliye oldu mu?

17 kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş henüz hapisten çıkmış değil. Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulu bulunuyor. Avukatları Demirtaş'ın tahliyesi için başvuruda bulundu. Mahkemenin nasıl bir karar vereceği merak konusu...

Demirtaş'la ilgili kararı istinaf verecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki ihlal kararının istinaf mahkemesine ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soru üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "AİHM'in tek kararı değil bu biliyorsunuz. Yani Öcalan kararı da var geçmişte, Kavala kararı da var. Bakanlar Komitesi'nde görüşmeleri devam edenler de var." dedi.

Demirtaş ile ilgili dosyanın, kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen davaya ilişkin olduğunu aktaran Tunç, "Hepinizin bildiği gibi Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs 2024'te Demirtaş ve arkadaşları mahkum olmuştu. Bir kısım sanıklar süreli hapis cezaları ve beraatler de almıştı. Şimdi bu dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesinde görülüyor." bilgisini paylaştı.

"Özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal, tutuklamaya yönelik ihlaller" iddiasıyla AİHM'e yapılan başvuruda Mahkeme'nin ihlal kararı verdiğini anımsatan Tunç, "Bu daire kararına itiraz edilecek mi, edilmeyecek mi gibi bir kamuoyunda tartışmalar oldu. Burada bu süreçlerde biz daire kararlarının Genel Büyük Daire'de görüşülmesini istiyoruz. Büyük Daire'ye gitmeden önce 5 kişilik bir panel var. Bu panel 'Görüşülmesine gerek yok' dedi ve daire kararı kesinleşti. Daire kararı şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz Tunç, Demirtaş'la ilgili ilk derece mahkemesinde hüküm verildiğini, Demirtaş'ın "hükümözlü" sıfatıyla dosyasının istinafta olduğunu belirterek, "Buradaki değerlendirme şu anda mahkemenin önünde. Mahkeme ne karar verecek hep beraber bekleyeceğiz." dedi.

"Türkiye'nin AİHM kararlarına uyma oranı yüzde 91"

Adalet Bakanı Tunç, "Türkiye'nin AİHM kararlarına uymayan bir ülke" olduğu yönünde bir genelleme yapıldığını belirterek, bunun doğru olmadığını söyledi.

Her ülkenin uymadığı kararların bulunduğunu dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin karara uyma ortalaması yüzde 79. Türkiye'nin uyma oranı ise yüzde 91. Türkiye'de bazı davalar, özellikle dışarıdan da çok siyasallaştırılıyor. O siyasallaştırılan davalar öne çıkarılarak sanki Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının hiçbirine uymuyor gibi bir algı çalışması yapılıyor."