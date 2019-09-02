02 Eylül 2019

HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili HDP'nin resmi Twitter adresinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Önceki dönemi Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, bugün Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında Mahkeme Heyeti tutuklu bulunduğu dosyadan Demirtaş’ın tahliyesine karar vermiştir. Kararın gereği yerine getirilerek, Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır." denildi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da Twitter adresinden mahkeme kararını paylaşarak, "4 yıl 8 aylık ceza İçin mahsup başvurusu yapılacak. 2 yıl 10 aydır Cezaevinde olduğu İçin Yargıtay kararlarına göre son 1 yıllık denetimli serbestlik süresi içinde. Bu nedenle gecikmeden bırakılması gerekiyor..." ifadelerini kullandı.

Beştaş'ın tweet'i:



Avukatından açıklama

Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir sosyal medya hesabından Demirtaş'ın tutuklu olduğu dava için oy birliği ile tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Kararın Demirtaş ve avukatların hazır olmadığı duruşmada verildiğini ifade eden Demir, "Demirtaş hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğundan şimdilik tahliye olamayacak." bilgisini paylaştı..