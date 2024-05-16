Selahattin Demirtaş kaç yıl daha hapis yatacak?

Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen Kobani davasında mahkeme heyeti sanıklar hakkında vardıkları hükümleri açıkladı.

Mahkeme başkanı, 30 sayfalık kararı okumaya başlamadan önce "Dosya incelendi, araştırmaya gerek duyulacak herhangi bir husus kalmadı. Özetle kimlere, hangi suçlardan ne tür hükümler verildiğini anlatacağım. Bu vicdani kanaate varırken, dosyadaki delliler incelendi ve böyle bir vicdani kanaate varıldı" dedi.

Selahattin Demirtaş kaç yıl ceza aldı?

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin görülen Kobani Davası'nda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen ceza belli oldu. Demirtaş hakkında 42 yıl hapis cezası verilirken tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Müebbet cezası 20 yıla indirildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi, cezası 20 yıla indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Diyarbakır'da yaptığı konuşma da dosyada

Demirtaş hakkında ayrıca 'suç işlemeye tahrik'ten 4 yıl 6 ay, 21 Mart 2016 Newroz'unda yaptığı konuşmadan 2 yıl 6 ay, 29 Şubat 2016'da Diyarbakır'da yaptığı konuşmada halkı kanunlara uymamaya tahrikten 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Toplamda 42 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme Demirtaş hakkında toplamda 42 yıl hapis cezası verirken tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kobani davasında kime ne ceza verildi?

Verilen cezalar, tahliye, tutukluluk ve beraat kararlarından bazıları şu şekilde:

-Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 20 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi. Toplamda 28 yıl altı ay hapis cezası alan Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

-Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 19 yıl hapsine, suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay hapsi ile tutukluluk halinin devamına karar verildi.

-Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e devletin bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliğinden ise 10 yıl hapis cezası

-HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Alp Altınörs'e devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) HDP Üyesi Ali Ürküt'e devletin birliğini bozma suçuna yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası

-Cihan Erdal hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi.

-Dilek Yağlı hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

-Eski HDP Milletvekili Emine Ayna hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası kararı verildi.

-Eski HDP milletvekili Ayla Akat hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, terör örgütü üyeliğinden ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi, ancak tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

-Aynur Aşan hakkında örgüt üyeliğinden 9 yıl 9 ay hapis cezasına karar verildi. Yurt dışına kaçarken yakalanmış olması nedeniyle tutukluluk hali devam edecek.

-Bülent Parmaksız hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl hapis, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

-Ayşe Yağcı hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına karar verildi, ancak tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmedildi.

-Pervin Oduncu hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 18 yıl hapsine, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

-Zeki Çelik hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına karar verildi.

-Zeynep Karaman hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına karar verildi.

-Zeynep Ölbeci hakkında örgüt üyeliği suçlamasına ilişkin yargılamanın tefrik edilerek Mersin'deki dosyası ile birleştirilmesine, propaganda suçundan 3 yıl 9 ay, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat örgüt üyeliğinden ise 9 yıl hapsine, hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.

-Menzir Çakır'a örgüt üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

Gültan Kışanak'a, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliği suçundan ise 12 yıl hapis cezası verildi.

-Kışanak'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak, tahliyesine hükmedildi.

-Sabahat Tuncel'e devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt suçundan ise 12 yıl hapis cezasına karar verildi.

-Tuncel'in tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliyesine hükmedildi.

Sırrı Süreyya Önder'in devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile örgüt üyeliğinden beraatına karar verildi.

-Günay Kubilay hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

-İsmail Şengül hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

-Mesut Bağcık'ın devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına, örgüt üyeliğinden ise 9 yıl hapsine karar verildi.

-Meryem Adıbelli, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat ederken, örgüt üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adıbelli'nin tahliyesine karar verildi.

-Nazmi Gür hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

-Altan Tan, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile terör örgütü kurma suçundan ve hakkındaki diğer suçlamalardan beraat etti.

-Ayhan Bilgen'in devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile terör örgütü üyeliği suçlarından ayrı ayrı beraatına karar verildi.

-Aysel Tuğluk devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti.

Berfin Özge Köse tüm suçlardan beraat etti.

-Bircan Yorulmaz devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti.

Can Memiş devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti.

Emine Beyza Üstün devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti.

-Gülser Yıldırım devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti.

İbrahim Bilici devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ve örgüt üyeliği suçundan beraat etti.

-Sibel Akdeniz beraatına karar etti.