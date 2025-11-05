Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç AİHM kararına işaret etti

MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısının ardından cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi hayırlı olur" ifadelerini kullanmış, Demitaş'tan da bu mesaja karşılık gelmişti.

Demirtaş avukatları aracılığı ile gönderdiği mektupta "Sayın Devlet Bahçeli, cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel de, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin benzer açıklamalarda bulunmuş dokunulmazlık teklifinin Meclis’ten geçmesinde CHP’lilerin de ‘kusuru’ olduğu gerekçesiyle özür dilemişti.

Hem iktidar hem de muhalefet cehpesinden gelen bu adımın ardından "Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor?" sorusu gündeme gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Beraat talebini mahkeme değerlendirecek

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik AİHM kararı sorulan Bakan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek" ifadelerini kullandı.

AİHM'den Türkiye itirazına ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2'nci Dairesi, 8 Temmuz'da Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuş, 7 Ekim'de ise eski HDP eş Başkanı'nın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.

Adalet Bakanlığı karar itiraz ederken davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti ancak Büyük Daire de itirazı reddetmişti. Bu gelişme üzerine Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusu yapmıştı.