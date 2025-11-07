Selahattin Demirtaş tahliye olursa siyasete dönebilir mi?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani davasından 24 yıl olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) son olarak Türkiye’nin Demirtaş hakkındaki kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti. Bu gelişme üzerine avukatları Demirtaş'ın tahliyesi için başvuruda bulundu.

Peki Demirtaş tahliye edilecek mi?

Mahkemede henüz kararını vermedi. Fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorusu üzerine Demirtaş'ın tahliyesinin Türkiye içi hayırlı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da benze bir soru üzerine Türkiye'nin bir yargı ülkesi olduğunu anımsattı.

Bu gelişmeler Selahattin Demirtaş'ın tahliye edileceğine yönelik beklentiyi artırdı.

Peki Demirtaş siyasete dönebilir mi?

Selahattin Demirtaş Mayıs 2023'te aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Demirtaş, gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada “Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum” diye yazdı.

Demirtaş'ın aktif siyasete dönmek isteyip istemeyeceği bilinmiyor. Fakat niyeti olsa bile siyaset yapmasının önünde bazı engeller olabilir.

Kesinleşmiş ceza ortadan kalkarsa...

Türkiye gazetesine konuşan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Demirtaş’ın siyasete dönüşünün ancak kesinleşmiş mahkûmiyetlerinin ortadan kalkmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Şen, “Şu anda 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası var. Eğer bu ceza ortadan kalkarsa, belediye başkanı olması yönündeki engel de kalkar. Ancak bu kararın kaldırılması, olağanüstü kanun yolları veya yargılamanın yenilenmesiyle mümkündür." dedi.

Prof. Dr. Şen, Demirtaş'ın siyasete dönebilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etmesi ya da Anayasa Mahkemesi veya AİHM'in bir hak ihlali kararı vermesi gerektiğini vurguladı: "Aksi hâlde, kesinleşmiş bir hüküm dururken otomatik bir tahliye ya da siyasi dönüş mümkün değildir."

Prof. Dr. Şen Demirtaş için de geçerli olanın, Osman Kavala, Can Atalay ya da başkaları için de geçerli olması gerektiğini hatırlattı.

'Demirtaş milletvekili olamaz'

Prof. Dr. Şen, memnu hakların iadesi olsa bile Demirtaş’ın milletvekili olamayacağını ifade ederek, gerekçesini şöyle açıkladı:

“Taksirli suçlar dışında, toplam bir yıl veya daha fazla hapis ya da ağır hapis cezası alan kişiler milletvekili adayı olamıyor. Affa uğramış olsalar bile, zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlar ile devlet sırlarını ifşa etme veya terör eylemlerine katılma gibi suçlardan hüküm giyenler milletvekili seçilme hakkını kaybediyor."