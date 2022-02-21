Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası onandı

Silivri Ceza ve Tutukevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 24 Aralık 2015 tarihinde, Rusya ziyareti dönüşünde Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklama nedeniyle Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na 'hakaret' ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Mahkeme, 22 Mart 2021 tarihinde yapılan duruşmada, Demirtaş’a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Oy çokluğuyla onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı oy çokluğuyla onadı. Daire’nin bir üyesi karara muhalefet şerhi koydu. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararında, "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığı." değerlendirmesi yapıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 24 Aralık 2015 tarihinde yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Türkiye'de aslında toplumun, Rusya veya başka bir ülkeyle savaş istediği falan yok. Bu AKP hükümetinin verdiği yanlış kararın sonucunda oluşmuş bir gerilimdir. Bunun bir hata olduğunu bizden önce Cumhurbaşkanı ve Başbakan ifade etmişti. Avrupa'da, Paris'teki konferansta koridor koridor Putin ve Lavrov'la karşılaşıp bir görüntü verebilmek için çırpındılar. Halen Dışişleri Bakanı veya Cumhurbaşkanı, Rusya ile temas kurabilmek için bir telefon görüşmesi yapabilmek için çırpınıyor." (ANKA)