Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'Öcalan' mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e davet etmiş, PKK'nın silah bırkaması için çağrıda bulunmasını istemişti. Büyük tepki çeken açıklamalara HDP'den yeşil ışık gelirken, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da cevap geldi.

'Önce beni serbest bırakın'

Demirtaş avukatı aracılığıyla yayınladığı mesajında, yeni "çözüm süreci"nde ne devletin ne de AK Parti’nin kendisiyle görüşme yapmadığını belirterek, rol almaya hazır olduğunu ifade etti. Ancak tutukluğunu hatırlatan Demirtaş, “Süreci desteklemeye hazırım. Eğer benimle çözüm üzerine konuşmak istiyorsanız ilk önce beni serbest bırakın, cezaevinin kapısında bu konuyu konuşalım.” dedi.

Demirtaş, Kandil'le görüşme iddialarına ilişkin ise “Devlet ile PKK’nin barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Sürece toplumun tüm katmanları dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır.” dedi.