Selçuk: Bakanlığımız sel bölgelerinde vatandaşlarımızla temas halinde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketine ilişkin, "Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız." dedi.
Kaynak: AA