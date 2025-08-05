Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni genelkurmay başkanı kimdir?

Bugün Yüksek Askeri Şura Toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası kararlar açıklanırken genelkurmay başkanı da değişti. Yeni genelkurmay başkanı Selçuk Bayraktaroğlu olurken şimdi biyografisi araştırılıyor. Sıkça "Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli" sorusu geliyor.

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?

Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961’de Artvin’de dünyaya gelmiş Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey komutanlarından biridir ve halen Genelkurmay II. Başkanlığı görevini yürütmektedir. Askeri eğitim hayatına üçüncü sınıfta katıldığı Kuleli Askeri Lisesi ile adım atan Bayraktaroğlu, 1977’de buradan, 1981’de Kara Harp Okulu’ndan, 1982’de ise Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi’nden mezun oldu. Ardından Kara Harp Akademisi’ni tamamlayarak kurmay subaylığa yükseldi.

2000 yılında muhabere kurmay albay rütbesine terfi eden Bayraktaroğlu, 2000-2009 yılları arasında Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı bünyesinde Temel Analiz Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2009’da tuğgeneral rütbesine yükseldi ve 2009-2011’de 9. Motorize Piyade Tugayı Komutanlığı, 2011-2013’te ise Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı görevlerini üstlendi.

2013’te tümgeneralliğe terfi eden Bayraktaroğlu, bu dönemde 2013-2014 yılları arasında Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı’nı, 2014-2016 arasında ise 3. Ordu Kurmay Başkanlığı’nı yürüttü. 2016’da korgeneral rütbesine terfi ederek Genelkurmay Personel Başkanlığı’na atandı. 10 Ocak 2020’de Metin Gürak’ın Libya görevi nedeniyle Genelkurmay II. Başkanlığı’na vekâlet etmeye başladı ve 2021’de orgeneral rütbesine terfi ederek 24 Ağustos 2021’de bu göreve asaleten atandı.

Başarıları dolayısıyla 24 Aralık 2021’de dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen Selçuk Bayraktaroğlu, kariyeri boyunca birçok kritik görevde bulunmuş deneyimli bir komutandır.