1958 yılında Konya'da faaliyete başlayan Selçuk Ecza Deposu'na ait Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı bu yıl da on binlerce öğrenciye burs imkanı sağladı. Kasım ayındaki sonuçların ardından bir sonraki yıl başvuru yapmak isteyenler şartların neler olduğunu merak ediyor. Sıkça yöneltilen soruların başında ise "Selçuk Ecza Deposu (ANKVAKFI) burs başvuru şartları neler" geliyor.

Selçuk Ecza Deposu (ANKVAKFI) burs başvuru şartları neler?

Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

- Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,

- Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)

- Maddi imkanları yetersiz olmak

- Aşırı akımlara ve anarşik olaylara karışmamış olmak.

Ayrıca bur almaya hak kazanan öğrencilerin "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’ndan, vakfın burs verme yönetmeliğine uygun olarak aldığım/alacağım bursun iş bu taahhütnamede aşağıda belirtilen koşullarla bana verilmekte olduğunu kabul ederek;

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’nın web sitesi üzerinden doldurduğum burs başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi verdiğim anlaşıldığı takdirde, bursun kesilmesini ve verilen bursların faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi;

Gerek öğrenim kurumunda ve gerekse öğrenim kurumu dışında herhangi bir şekilde irticai faaliyete sempatizan olarak dahi destek vermeyeceğimi, aşırı milliyetçi, aşırı dinci, aşırı sağ görüş, aşırı sol ve bölücü görüş ve gruplara ilgi duyup sempati duymayacağımı;

Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlılık duyacağımı, Cumhuriyetin temel ilkelerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik yapısını her yerde savunacağımı ve bunları yıpratacak hiçbir faaliyet içinde olmayacağım gibi bu yöndeki görüşlere sempati duymayacağımı;

Eğitim hayatım boyunca veya sonrasında, Vakıfça düzenlenecek her türlü sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere katılacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ayrıca; öğrenimimi tamamlayıp, hayata atıldıktan sonra bir başka öğrenciye burs sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ederim." taahhütnamesini de imzalaması gerekiyor.