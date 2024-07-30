Selçuk Öztürk'ten, İSO İkinci 500-2023 listesine giren Konyalı şirketlere tebrik mesajı

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 'İSO İkinci 500-2023' listesine girme başarısını gösteren 17 firmayı tebrik etti. Türkiye’nin en büyük bin sanayi kuruluşu listesinde Konya'nın 25 firma ile yer aldığını belirten Öztürk, konu ile değerlendirmesini şu sözlerle yaptı:

“Konya'dan 'İSO İkinci 500-2023' listesinde 17 firmamız yer aldı. Listede; RTM Tarım, Safa Tarım, Yıldız Pul, Konya Çimento, Meysüt Gıda, Hekimoğlu Un, Al-San Gıda, Gitaş Gıda, Konya Kağıt, Büyük Hekimoğulları Gıda, Akova Süt, İzi Süt, Besa Yemcilik, Sezarsan, Balcılar Yem, Memak firmalarımız var. Böylelikle Türkiye’nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu listesinde Konya, 25 firması ile yer aldı.

Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimize katkıları için teşekkür ediyorum. Firmalarımızın ilerleyen yıllarda daha üst sıralarda yer alacaklarına, ilk 500 arasına girmek için daha büyük gayret göstereceklerine inancımız tamdır. İlerleyen yıllarda Konya ilk 1.000 listesinde daha fazla sayıda firması temsil edilecek potansiyele sahiptir.”