Selçuk: Telafi için ulusal destek programı başlatılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılacak okulların öğretmenlerinin aşılamada öncelikli olacağını belirterek, öğretmenlerin tamamının aşılanmasının hedeflendiğini açıkladı.

MEB Bakanlı Selçuk, NTV'de katıldığı bir canlı yayın programında soruları yanıtladı. Selçuk, "Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların yüzde 98'i temiz sertifakası aldı. Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve COVID kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar" ifadelerini kullandı.

Telafi için ulusal destek programının başlatılacağını belirten Bakan Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin "Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayısı kriterlerine bakarak karar vereceğiz. İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz" diye soruyorlar.. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek." dedi.