SELÇUK TENGİOĞLU KİMDİR? Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu kaç yaşında? Tengioğlu çocuklarını öldürdü mü?
CHP lideri Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası Selçuk Tengioğlu yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı gündeme damga vururken saldırganın kimliği merak edilmeye başlandı. Bu nedenle "Selçuk Tengioğlu kimdir?" sorusu sıkça gelmeye başladı.
Sırrı Süreyya Önder için AKM'de cenaze töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de cenaze programına katıldı. Özel'e çıkışta Selçuk Tengioğlu yumruklu saldırıda bulundu.
Saldırı büyük yankı uyandırırken binlerce kişi saldırganın kimliğini öğrenmeye çalıştı ve "Selçuk Tengioğlu kimdir?" sorusuna cevap bulmaya çalıştı.
Selçuk Tengioğlu kimdir?
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu 66 yaşında...
2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlendi.
Hırsızlık ve tehdit suçunlarından kaydı var.
Müebbet Hapis Cezası alan Selçuk Tengioğlu, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.