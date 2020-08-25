Selçuk Tepeli kimdir? Fox Haber'i kim sunacak?

25 Ağustos 2020

Fox Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal'ın 'yoruldum' diyerek emekli olmaya karar vermesinin ardından Fox Tv'de Portakal'dan boşalan göreve kimin geleceği merak konusuydu. Görevinden istifa eden Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi. Bu gelişmenin ardından, Selçuk Tepeli kimdir, sorusuna yanıt aranıyor.

Tekrikleri kabul etti

Uzun süredir Habertürk ekranlarında Serap Belet ile birlikte 'Gün Başlıyor' programını yapan Selçuk Tepeli canlı yayında Habertürk TV'ye veda etti.

Canlı yayındaki vedaya Serap Belet, Ebru Baki, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da katıldı. Yeni görevi için gelen tebrikleri kabul eden Selçuk Tepeli, Habertürk TV yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Selçuk Tepeli kimdir?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine master yaptı.

Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinde yayın yönetmenliği yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı’nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk’ten istifa etmişti.