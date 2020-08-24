Selçuk Tepeli kimdir?
Fox Tv'de Fatih Portakal'ın istifasının ardından yerine Selçuk Tepeli'nin geçeceği iddia ediliyor. Peki Selçuk Tepeli kimdir?
Fox Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal'ın 'yoruldum' diyerek emekli olmaya karar vermesinin ardından Fox Tv'de Portakal'dan boşalan göreve kimin geleceği merak konusuydu. Görevinden istifa eden Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli'nin geleceği iddia ediliyor. Bu gelişmenin ardından, Selçuk Tepeli kimdir, sorusuna yanıt aranıyor.
Selçuk Tepeli kimdir?
Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine master yaptı.
Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinde yayın yönetmenliği yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı’nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk’ten istifa etmişti.