Now TV’de (Fox TV) ana haberi sunan Selçuk Tepeli’nin kanalla yollarının ayrıldığı iddia edildi.

Bu flaş gelişme sonrası kamuoyunda Tepeli'nin yeni dönemde neden devam etmeyeceği merak edilmeye başlandı.

Selçuk Tepeli Now TV'den neden ayrıldı?

Odatv’nin haberine göre; kanal yönetimi, ‘özel hayat düzensizliği’ nedeniyle Selçuk Tepeli’yle devam etmeme kararı aldı.

Eylül 2020'de Fatih Portakal'ın yerine ana haber sunuculuğunu üstlenen Tepeli'nin son yayınına cuma günü çıkacağı belirtildi.

Doğan Şentürk'ten yalanlama

NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, "Selçuk Tepeli Now TV'den ayrılacak" iddiasını ti'ye alarak yalanladı. Şentürk sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Zamanı gelmişti doğrusu bekliyordum. Her sezon finalinde görüyoruz, alıştık artık..." dedi.

Selçuk Tepeli kimdir?

1974 İstanbul doğumlu Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Tepeli, yüksek lisansını Fransa IEP Rennes'de Avrupa Birliği, Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı.

Kariyerinde Aktüel ve Newsweek gibi dergilerin yayın yönetmeliğini üstlenen Selçuk Tepeli, yazılı basının ardından görsel basına transfer oldu.

Habertürk TV’nin genel yayın yönetmenliğini yapan Tepeli, 2020’de Fox Ana Haber’de Fatih Portakal’dan boşalan koltuğu doldurdu.

