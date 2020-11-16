Selçuk: Türkiye'nin salgın sürecinde eğitimde sağladığı başarı dünyanın takdirini topluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitimde sağladığı başarının dünyanın takdirini topladığını bildirdi.

Selçuk, ara tatil mesleki çalışma programının açılışı dolayısıyla EBA internet portalından öğretmenlere hitap etti.

Her mesleki çalışma döneminde öğretmenlere yapılanları, yapacakları konuları, temennileri içeren konuşma yaptığını dile getiren Selçuk, "Bu durum, hayat normal akışında seyrederken böyleydi ama şimdi bambaşka bir zamandan geçiyoruz. Salgının neden olduğu tüm olumsuzluklar bir yana, okulların ve öğretmenlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeği, hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar iyi anlaşılmadı." diye konuştu.

Ailelerin ve öğrencilerin, okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığına ve kendisine sayısız mesaj attığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Evet, Kovid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konulmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. Siz trenin yeniden harekete geçmesi için öyle bir omuz verdiniz ki hemen harekete geçtik, hızlandık ve varacağımız yere sayenizde gecikmeden ulaşıyoruz. Öğretmenlik zaten hakkını veren için kolay iş değildir ama uzaktan eğitimle öğretmenlik yapmak çok daha zor bir iş. Siz bu zorlu işi omuzladınız."

"Öğretmenlerimiz, herkesin karantinada olduğu günlerde bile EBA ders çekimlerinde görev aldılar"

Bakan Selçuk, salgının başlangıcından bu yana hemen herkesin karantinada olduğu günlerde bile TRT EBA ders çekimlerinde görev alan, bir yandan çekimlere devam ederken bir yandan ekranda "nasıl daha iyi ders anlatabilirim" diyerek sürekli kendini geliştirme çabasında olan meslektaşlarına teşekkür etti.

Bu öğretmenlerin artık çok değerli ve özel bir uzmanlığa sahip olduklarını vurgulayan Selçuk, "Bu uzmanlık ve oluşturdukları değer sayesinde TRT EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek." ifadesini kullandı.

Canlı derslerde çocuklara daha iyi ders anlatabilmek için evinin dört köşesini sınıfa dönüştüren, evdeki malzemeleri türlü türlü eğitim aracına çeviren öğretmenlerin çabasına tüm Türkiye'nin şapka çıkardığını vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"Yüz yüze eğitime başlayan sınıflarda hem kendilerini hem çocuklarımızı hem de eğitim yaklaşımımızı korumak gayretinde olan, bir yandan sınıftaki öğrencilerine ders anlatıp bir yandan derslere evlerinden katılan öğrencilerimize kameradan göz kırpan tüm meslektaşlarıma, çocuklarımıza sahip çıktığınız ve eğitimin itibarını koruduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim araçlarımızı o kadar etkin kullandınız ki EBA platformu dünya genelindeki tüm eğitim siteleri içerisinde en çok ziyaret edilen birinci platform oldu. Canlı derslere düzenli katılan ve çocuklarımızı EBA'ya yönlendiren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bir teşekkür de okullarımızdaki Kovid-19 ekiplerinde gönüllü çalışan meslektaşlarımıza olsun. Eğitimin güvenle ve sağlıkla devam etmesi için çok çaba gösterdiniz, sağ olun. Salgın sürecinde okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik. Çok şükür ki desteğinizle, 'Çocuğumu bu dönemde okula göndermem' diyen pek çok velinin fikri sizler sayesinde değişti ve salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları yüzde 80'in üzerine çıktı. Var olun.

İnternete ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz eğitimlerinden mahrum kalmasın, adil şekilde eğitim alsın diye EBA destek noktaları ve mobil destek araçlarını hizmete sunduk, bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilerimize bilgisayar ve tablet sağlıyoruz. EBA destek noktalarında çocuklarımızın yanında yine öğretmenlerimiz vardı, tabletleri çocuklara ulaştırırken yine öğretmenlerimiz vardı. Köy köy gezip öğrencilerine kitap, çalışma kağıdı ulaştıran öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Öğretmenler, bilgilerini tüm meslektaşlarıyla paylaştılar"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin bu süreçte bilgilerini tüm meslektaşlarıyla paylaştıklarını, videolar, etkinlikler göndererek EBA'yı desteklediklerini, temassız oyunlar hazırladıklarını, rehber öğretmenlerin de çocuklara, gençlere ve velilere psikolojik destek verdiğini anlattı.

Afet sonrası psikososyal destek eğitimleri alan meslektaşlarının, herkesi derin üzüntüye boğan İzmir depreminde sahada çok aktif görev aldığına işaret eden Selçuk, depremde İzmir'de bulunan tüm meslektaşlarına ülkenin dört bir yanındaki öğretmenler adına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Eğitim tarihimizin en büyük uzaktan eğitim programını başlattık"

Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlere şu sözlerle hitap etti:

"Sevgili yol arkadaşlarım; çocuklarımız ve geleceğimiz için değişime ve gelişime açık oldunuz. Bu anlamda sizlerin kendinizi geliştirme yönündeki çabası bizler için de en önemli motivasyon kaynağı oldu. Sizler bu sürece kısa sürede adapte oldunuz, çevrim içi eğitimler yoluyla hem mesleki ve bireysel anlamda kendinizi geliştirdiniz, hem de teknolojik yetkinliğinizi artırdınız. Bakanlık olarak, sizlerin eğitimini desteklemek amacıyla eğitim tarihimizin en büyük uzaktan eğitim programını başlattık. Hazırladığımız ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı programlar ile sizlerin kişisel, mesleki ve teknolojik olarak ilgi ve ihtiyaç duyduğunuz eğitimleri almanız için yoğun çaba sarf ettik.

Bu süreçte yüz yüze eğitimden çok daha fazla sayıda öğretmenimizin başvuru yapmasını ve sertifika almasını sağladık. Uzaktan eğitimlerimizi 1 milyon 917 bin kişinin başvurusuna açtık. Tüm bu çabaların karşılığını ve güzel yansımalarını gerek yüz yüze gerekse on-line derslerimizde gördük. Sürecin tamamı büyük bir çaba gerektiriyordu. Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz arasındaki uyum, öğretmenlerimiz arasındaki iş birliği, sağ duyu, azim ve gayret bizim için süreci çok kolaylaştırdı. Bugün Türkiye'nin salgın sürecinde eğitimde sağladığı başarı dünyanın takdirini topluyor. Bu takdir sizedir, teşekkür hepinizedir."

Selçuk, salgın sürecinde sadece öğretmenlerin değil ailelerinin de eğitime destek verdiğini hatırlatarak, onlara da teşekkür etti.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Selçuk, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir insana emek vermenin, ruhuna dokunmanın ne muhteşem bir duygu olduğunu bizlere yaşatan bu onurlu mesleğe dört elle sarılmanızı, öğrenme ve öğretme azminizi, hayat enerjinizi hiç kaybetmemenizi diliyorum. Enerjinizin azaldığını, yorgun düştüğünüzü hissettiğiniz anda, öğrencilerinizin yüzüne, gözlerine bakın. Onlardan alın enerjinizi, gücünüzü. Büyük bir güvenle 'Ziya Hocam burası bizde' diyen tüm meslektaşlarıma selam olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın."