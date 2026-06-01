Selcuksport'un sahibine MİT operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘yasa dışı bahis’ suçuna ilişkin MİT ile ortak çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi müsabakalarını izleyebildiği bir internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı ve siteye erişim sağlayan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilerek teşvik edildiği tespit edildi.

Söz konusu internet sitesini yönettiği belirlenen ve 'Selcuksport' olarak bilinen S.Y. isimli şüpheli, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.