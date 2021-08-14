Selde 58 can kaybı, 77 kayıp ihbarı

Batı Karadeniz'i vuran selde bilanço ağırlaşıyor. Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 58'e yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinde Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 kayıp ihbarı olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Yaşadığımız sel benim bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur.

Tüm köylere helikopterle jeneratör gönderiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın AFAD'a verdiği onayla çalışmaya başladık. Yarın itibarıyla kampanyamızı başlatacağız. Şu ana kadar 47 milyon 600 bin lira yardım yapıldı vatandaşlarımızdan. 60 milyon da taahhüt var şu anda.

Pazartesi itibarıyla onlar da yatıracaklar zannediyorum. Vatandaşlarımız SMS atabilirler, ayni olarak da yardım yapabilirler. Ayni yardım yapmak isteyenler, burada ne ihtiyaç olabilir? Giysi ve ayakkabı. Giyim mağazaları vasıtasıyla bunları vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Evi tahliye edenlere 3 bin TL, evi hasar görenlere 50 bin TL yardım yapılacak. Giyim yardımında, her şeyde bulunacağız.

HES'in bulunduğu bölgeye gittik. HES patlamış diyorlar bu doğru değil. Buradaki HES barajı olan bir HES değildir, borular vardır. HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük.

454 ağır hasarlı ve yıkık bina

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise tüm afet bölgelerinde selden etkilenen yaklaşık 454 tane ağır hasarlı ve yıkık bina olduğunu söyledi. Kurum, "Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız başlatacak" açıklamasını yaptı.

DEVAM EDECEK...