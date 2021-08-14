Selde 59 can kaybı, 77 kayıp ihbarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalara dair son bilgileri paylaştı.

Sel felaketinde Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 kayıp ihbarı olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yaşadığımız sel benim bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. Burada ağır bir tablo var. Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

47 milyon 600 bin lira yardım yapıldı

Evinde hasar olan vatandaşa 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacakların söyleyen Soylu, "Biz evini tahliye ettiğimiz vatandaşlara, evinde hasar olsun, olmasın 3 bin lira vereceğiz. Ona giyim ve giysi yardımında da bulunacağız. Evinde hasar olan vatandaşa 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız. 10 bin lirayla buna yarın başlayacağız." dedi.

Yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılma kararı alındığını hatırlatan Soylu, kampanyayı yarın itibarıyla yürüteceklerini bildirdi. Şu ana kadar 47 milyon 600 bin lira yardım yapıldığını açıklayan Soylu, "60 milyon da taahhüt var. Zannediyorum pazartesi itibarıyla onlar da yatıracaklar. Buradaki muradımız, biz devlet olarak yaraları sarıyoruz ama vatandaşlarımız bu işe gönüllü bir şekilde katkı sunmak istiyorlar." şeklinde konuştu.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

HES'in bulunduğu bölgeye gittiklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti: “HES patlamış diyorlar bu doğru değil. Buradaki HES barajı olan bir HES değildir, borular vardır. HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük. Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 58'e yükseldi. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14-15 kayıp ihbarı var. Toplamda 77 kayıp ihbarı var. Sel bölgesinde yıkılan binalar için idari ve adli soruşturma başlatıldı.”

Kurum: Yaraları saracak yapısal adımları atacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, bir hafta sonra esnafın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığının başlatacağını bildirdi.

Derelerle ilgili yapısal iyileştirme adımlarının da atılacağını söyleyen Kurum, şunları kaydetti: "Bir ay bile olmadan başlıyor olacağız, inşallah söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde de yapıları yapacağız. Evet o afetlerde ne yaptıysak bugün Kastamonu'da, Sinop'umuzda, Bartın'ımızda aynı anlayışla çalışacağız. Gerçekten burada büyük bir afet var, vatandaşlarımız, esnaflarımızın mağdur oldular. Acılarını paylaşmak için hızlı hareket etmek zorundayız. Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız başlatacak."

Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binanın olduğu bilgisini veren Kurum, Ayancık'ta su verilmeye başlandığını aktardı.

Bozkurt'ta 5 mahallenın olduğunu, 4 mahalleye suyun verildiğini bildiren Kurum, "1 mahalle için de su deposuna iletim hattından su vermeye yarın başlayacağız.” dedi.

Dönmez: Elektrikte sıkıntıları en kısa sürede gireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, 395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indiğini söyledi. Elektrik verilemeyen ev sayısının 8 bin 843 olduğunu açıklayan Dönmez, elektrikte en kısa sürede sıkıntıları gireceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün afet bölgesini ve bizzat bazı hizmetlerle alakalı talimatlar verdiğini belirten Dönmez, "Elektrik hizmetinin bir an önce bağlanmasına ilişkin talimatları da aldık ve karadan ulaşamadığımız yerlere sağ olsun, jandarmamızın helikopteriyle Türkiye tarihinde, belki dünya tarihinde de ilk, havadan jeneratör götürerek vatandaşımızı köyünde karanlıkta bırakmamak için o hizmeti de sunduk. İki mobil jeneratörümüz şu anda çalışıyor." dedi.

Burada yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Dönmez, "Karadan, karadan ulaşamadığımız yerlere havadan ulaşarak elektrik şebekemizi onarmak suretiyle en kısa süre içinde elektrik kesintisini tamamlamış olacağız. Bu arada mobil jeneratörlerimiz devrede. 100'ü aşkın mobil jeneratörümüz gerek Sinop, gerek Kastamonu'da ihtiyaç duyulan yerlere bağlanıyor." şeklinde konuştu.