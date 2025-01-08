Selim İleri kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Selim İleri biyografisi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İleri, bugün sabah saatlerinde durumu ciddileşince hastaneye kaldırılmıştı. Edebiyat dünyasında derin izler bırakan İleri'nin vefatı, sevenleri ve okurları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Selim İleri kimdir?

"Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alan Selim İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde Kadıköy'de dünyaya geldi.

Atatürk Erkek Lisesi'ni bitiren (1968) Selim İleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini yarım bıraktı.

İlk romanı Destan Gönüller (1973)’dir. Selim İleri’nin edebî yaşamında dönüm noktalarından biri olan Her Gece Bodrum romanı 1976’da yayımlandı.

'Dünya' gazetesinin sanat sayfasını (1979) ve 'Argos' dergisini yönetti. Çok sayıda dergi ve gazetede eleştiri ve inceleme yazıları ile öyküleri yayımlandı.

Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Selim İleri, 1970’lerden bugüne yaşamı boyunca yazıdan başka bir uğraş edinmeyen, roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eser ortaya koymuştur.