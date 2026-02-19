Selimiye Camii'nde 4 yıl aradan sonra ilk teravih

Akşam namazının ardından camiye akın eden vatandaşlar, yatsı namazı sonrası saf tutarak ilk teravih namazını eda etti. Kubbesi altında yükselen dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle camide duygu dolu anlar yaşandı. Uzun süren çalışmaların ardından Selimiye'de yeniden Ramazan heyecanı yaşanması, vatandaşları ayrıca duygulandırdı.

Restorasyon sonrası ilk Ramazan coşkusunun yaşandığı camide yalnızca iç mekan değil, avlu ve çevresi de tamamen doldu. Asırlardır olduğu gibi Selimiye'de Ramazan ruhu birlik ve beraberlik içerisinde hissedildi.

Öte yandan restorasyon çalışmalarının kısmen devam ettiği camide kadın mahfilinin henüz açılmamış olması nedeniyle, cami tabanındaki cemaat alanları kadın ve erkeklerin ayrı ayrı saf tutabileceği şekilde düzenlendi. Görevliler tarafından yapılan yönlendirmelerle ibadet düzeni sağlandı.

Selimiye Camii'nde 4 yıl aradan sonra kılınan ilk teravih namazı, hem tarihi bir ana hem de Ramazan'ın manevi atmosferine sahne oldu.