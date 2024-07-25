Selin Çakmak: Saadet zinciriyle tatil vurgunu! 400'ü aşkın mağdur, 80 milyon TL uçtu

Futbol dünyasını sarsan Seçil Erzan hadisesi, sonrasında Hatice Ö. adlı bir bankacının adının karıştığı vurgun hikayesi… Türkiye’nin gündemini hâlâ meşgul eden bu bankacılık skandallarının ardından bu kez hedef ucuza lüks tatil arayışındaki vatandaş oldu.

Nettur Travel adlı turizm acentesinde çalıştığını belirterek müşterilerle temasa geçen Selin Çakmak, beş yıl önce düğmeye bastı. Çakmak, ‘saadet zinciri’ formunda işlettiği sistemi şöyle çalıştırıyor:

* Selin Çakmak önce müşterilerle iletişime geçiyor. Çakmak telefonda büyük turizm şirketlerinin çalışanlarına tatil çeki verdiğini, ancak pek çok çalışanın bu hakkını kullanmayarak kendilerine devrettiğini söylüyor.

* Çok lüks bir tatili uygun fiyata verebileceğini anlatan Selin Çakmak, değeri 800 bin lira olan tatil çeklerini 230 bin liradan satıp paraları toplamaya başlıyor.

* Selin Çakmak yeni avlar sisteme dahil oldukça eski avlarını tatile gönderiyor. Sistem klasik ‘saadet zinciri’ şeklinde işlediği için yeni müşteri geldikçe herhangi bir sorun görünmüyor.

Selin Çakmak'ın sistemi bu yaz çöktü, çünkü...

Ta ki bu yaza kadar. Selin Çakmak’ın sistemi bazı turizm tesislerinin vadeleri kısaltması, bazılarının ise peşin çalışmaya başlaması nedeniyle bu yaz patladı. Tatil zamanı gelip oteli aradıklarında adlarına kayıtlı bir rezervasyon olmadığını öğrenen mağdurlar WhatsApp gruplarında örgütlenmeye başladı. Seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışan tatil mağdurları, Nettur’a sosyal medya mecraları üzerinden mesajlar yağdırdı.

Çakmak, kendilerine ulaşan kurbanlarına kaçmadığını, çalıştığı Nettur Travel şirketinin mallarının satılarak ödemelerin yapılacağını iletti. Ancak Nettur Travel dün açıklama yaparak Selin Çakmak'ı yalanladı. Şüphelinin bilgileri dışında iş yaptığını belirten şirket yetkilileri, Çakmak ile ilişiğin kesildiğini ve hukuki işlem başlattıklarını duyurdu.

50'den fazla mağdur savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Mağdur sayısının 400'ü aştığı, vurgunun da 80 milyon liradan fazla olduğu belirtiliyor.