Selma Aliye Kavaf, CHP’ye katıldı (Selma Aliye Kavaf kimdir?)
Eski AK Parti'li bakan Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi’nden istifa ederek CHP’ye katıldı. Sürpriz kararı duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kavaf’a rozetini de taktı.
CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısı öncesinde partiye yeni katılan ismi duyurdu.
Açıklamalarına sürpriz transfer duyurusuyla başlayan Özel, DEVA Partisi’nden istifa eden Selma Aliye Kavaf'ın CHP’ye katıldığını açıkldı.
CHP'ye katılma nedeninin tek cümleyle açıkladı
Kavaf, “CHP çatısı altında olmamın nedeni özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve adalet arayışıdır” dedi. Kavaf’a CHP rozetini Özel taktı.
Selma Aliye Kavaf kimdir?
1962 yılında Denizli’de doğan Selma Aliye Kavaf, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunudur.
2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı olan ve partinin Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığını üstlenen Kavaf, 2007 yılında Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi.
2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi.
9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Kavaf, 8 Ocak'ta DEVA Partisi'nden ayrıldığını açıklamıştı.