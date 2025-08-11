Selman Tahsildaroğlu kimdir, neden öldü? Tahsildaroğlu hayatı ve biyografisi...

Tahsildaroğlu şirketinin Onursal Başkanı Selman Tahsildaroğlu 93 yaşında hayata veda etti. Selman Tahsildaroğlu hakkında bilgi sahibi olmayanlar şimdi "Selman Tahsildaroğlu kimdir" sorusuna cevap arıyor.

Selman Tahsildaroğlu kimdir?

1932 yılında Makedonya’nın Ohri kentinde doğan Selman Tahsildaroğlu, Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu Süt Ürünleri A.Ş.’nin kurucusu ve Onursal Başkanıdır. Osmanlı döneminden beri Makedonya’da yaşayan Türk kökenli bir ailenin ferdi olan Tahsildaroğlu, girişimciliği ve çalışkanlığıyla tanınır.

Özellikle Ezine peyniri üretiminde öncü bir isim olarak bilinen Tahsildaroğlu, yerel süt üreticilerini destekleyen yatırımları ve bölgesel tarım-sanayi kalkınmasına yaptığı katkılarla sektörde güçlü bir yer edinmiştir. Markasını ulusal sınırların ötesine taşıyarak hem Türkiye’nin gastronomi değerlerini hem de Ezine peynirinin ününü dünyaya tanıtmıştır.