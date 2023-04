Selvi Kılıçdaroğlu: ‘First lady’ unvanı peşinde değilim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da retweet ettiği Selvi Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle: “Türkiye’de çocuklarımızın %67’si sebzeyi, %87’si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir.”



‘First lady’ unvanı, dünyada devlet başkanlarının eşleri için kullanılıyor.