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Şemdinli'de tabur komutanlığına saldırı

Şemdinli'de PKK'lı teröristlerin attığı havan topu mermisi bir grup yabancı uyruklu kaçağın bulunduğu noktaya düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şemdinli'de tabur komutanlığına saldırı
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Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde PKK'lı teröristlerin Jandarma Tabur Komutanlığı'nı hedefleyerek attığı havan topu mermisi, işlemler için bekleyen bir grup yabancı uyruklu kaçağın bulunduğu noktaya düştü. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar için bölgeye ambulanslar sevk edilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Kaynak: DHA

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