Şemsiyeleri hazırlayın! Bayramda yoğun yağış bekleniyor

Yarından itibaren 3 büyükşehirde bir hafta boyunca yağış görülecek söyleyen Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, arife gününde sadece batı bölgelerde yağış görüleceğini açıkladı.

3 ilde gündüz hava sıcaklığı 18-21 derece arasında seyredecek

Sıcaklıkların arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul'da 18-20, İzmir'de 19-21 derecelerde seyredeceğini bildiren ve "Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz" diyen Çelik, sıcaklara dair de bilgi verdi. Havanın 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış kuvvetinin daha az olacağını bildiren Çelik 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar görüleceğini ifade tti: "Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var" ifadelerini kullandı.

Cumartesiye dikkat!

3 büyükşehirde yarından itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, yağışların Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını aktardı. Çelik, "Yağışlar cumartesi günü İzmir'de kuvvetli olacak. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor." dedi.