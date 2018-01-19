Sendikacılara FETÖ'den gözaltı kararı
KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalarda yöneticilik yapan FETÖ şüphelisi 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, zanlılardan 51'i yakalandı.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlattı.
Şüphelilerden 51'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA