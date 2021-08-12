Sendikalar memur zammı teklifini yetersiz buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur maaşına ilişkin ilk zam teklifini açıkladı.

Bakan Bilgin, Hükümet adında 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 artı enflasyon farkı teklifinde bulundu.

2023 yılının ilk yarısı için yüzde 6 artı enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 6 artı enflasyon farkı teklif edildi.

Sendikalar teklifi yetersiz buldu

Hükümetin teklifinin ardından sendikalardan peş peşe açıklamalar geldi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifini yetersiz bulduklarını belirterek, "Bu teklif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı." dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KESK) yapılan açıklamada da hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtilerek, "Gerçek enflasyonun %45'leri bulduğu bir dönemde bu teklif pazarlık konusu dahi olamaz" ifadelerine yer verildi.

Sendikaların talepleri neler?

Memur-Sen, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, kamu görevlilerine ayrıca toplam yüzde 6 refah payı talebinde bulunmuştu.

Kamu-Sen de taban aylığa seyyanen net 600 lira telafi artışının yanısıra 2022 yılı için yüzde 21 zam ve yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için yüzde 17 zam ve yüzde 3 refah payı talep etmişti.

KESK ise en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL’ye çıkarılmasını, diğer memur maaşlarının en az yüzde 45,4 artırılmasını istemişti.