Şener Üşümezsoy: Acun bana 500 bin dolar teklif etti, reddettim

Deprem uzmanı Prof. Dr. Üşümezsoy, geçmişte reddettiği teklifi ve Ilıcalı ile arasındaki soğukluğu ilk kez açıkladı.

Üşümezsoy, katıldığı “Pembe Masa” programında Survivor’a katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtlarken, yarışmaya katılmasının kendisi açısından zorlayıcı olmayacağını belirtti.

Üşümezsoy, “Survivor bana çok basit kalır. Şimdiki yarışmacı kadrosunu da gördüm. Benim olmam onlar açısından haksız rekabet olurdu” ifadelerini kullandı.

Programda geçmişe yönelik bir teklifi de paylaşan Üşümezsoy, Ilıcalı’nın yapımını üstlendiği “Yok Böyle Dans” için kendisine 500 bin dolar önerildiğini, ancak bu teklifin kendisi tarafından reddedildiğini ifade etti.

Üşümezsoy, “Acun’un ben baş starıyım. O dönem teklifi reddettim. Bu nedenle aramızda kan davası gibi bir durum oluştu” dedi.