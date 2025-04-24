Şener Üşümezsoy’dan ezber bozan çıkış! ‘Naci Görür ve Celal Şengör yıllardır uyarıyor ama…’

Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar farklı senaryoları gündeme taşıyor. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör gibi isimler, bölgede 7 büyüklüğünün üzerinde bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu yorumlara karşı çıkarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Adalar Fayı ölü bir faydır, 10 milyon yıl önce öldü"

Dün ve bugün çeşitli kanallarda canlı yayınlara katılan Prof. Dr. Üşümezsoy, “Adalar Fayı ölü bir faydır, 10 milyon yıl önce öldü” diyerek, Kuzey Anadolu Fayı’nın bu hattan geçmediğini ileri sürdü. “Bu haritaların hiçbir bilimsel değeri yok. 20 yıldır aynı hayali haritayı savunuyorlar” diyen Üşümezsoy, Marmara’daki pek çok aktif olduğu iddia edilen fayın aslında düşey faylar olduğunu ve büyük bir deprem riski taşımadığını savundu.

"Kumburgaz Çukuru’ndan Yeşilköy’e kadar fay yok"

Üşümezsoy, “Kumburgaz Çukuru’ndan Yeşilköy’e kadar fay yok. Kuzey Anadolu Fayı Yalova-Çınarcık’tan ve Marmara Adası önünden geçiyor” diyerek, sıkça dile getirilen deprem senaryolarının yanlış temellere dayandığını belirtti.

Üşümezsoy ayrıca, 1999 Gölcük Depremi'nin ardından Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının haritalandırılmasında Fransız jeolog Xavier Le Pichon'un da aralarında olduğu Celal Şengör ve Naci Görür ile birlikte çalışan Rolando Armijo’nun da "büyük Marmara Depremi" olgusuna karşı çıktığını öne sürdü.

"Bütün hepsi bilimsel olarak çöp olan bir açıklama"

Kaya deformasyonu ve minerallerin yönlenmesi gibi farklı analiz yöntemleri kullandığını belirten Üşümezsoy, “Kumburgaz Çukuru'ndan Yeşilköy'e giden kesime kadar bir fay yok. Kuzey Anadolu fayı Yalova-Çınarcık'tan ve Marmara Adası önünden geçiyor. Kuzeye doğru giden Adalar Fayı, Silivri Kuzey Kenar Fayı, Tekirdağ tarafından geçen bir fay yok, onlar düşey fay. Bütün hepsi bilimsel olarak çöp olan bir açıklama” ifadesini kullandı.

Başka deprem olacak mı?

Kumburgaz’daki kırılmayan fayın maksimum 6.5 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli taşıdığını belirten Üşümezsoy, “Böyle bir deprem Avcılar ve Küçükçekmece gibi bölgelerde kayma ve heyelanları tetikleyebilir” dedi.

Avrupa Yakası'nda hangi ilçelerin zemini sağlam?

İstanbul’un zemin yapısına da değinen Üşümezsoy, “Haliç’in kuzeyi sağlam, ama güneyi Marmara çökellerinin devamı. Bakırköy zemini sağlam olsa da yer altı sularıyla kayma riski taşıyor” uyarısında bulundu.

Mudanya'da da deprem riski var

Ayrıca Mudanya'da güncel olarak birbirini etkileyen fay hatları ve deniz hareketleri nedeniyle küçük çaplı artçı depremler yaşandığını, bunun bir "deprem fırtınası" olduğunu söylerken önceden ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklediğini söyledi.