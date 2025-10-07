Şener Üşümezsoy'dan kritik Marmara depremi açıklaması! 7.8'lik beklenti gerçekçi mi?

İstanbul Beykent Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ni gerçekleştirdi. Törene Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Erkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel ve jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldı. Açılış konuşmasını Rektör Öngel yaparken, ilk dersi Üşümezsoy verdi.

"Kuzey Anadolu Fayı Adalardan geçmiyor"

Açılış dersinde deprem gündemine değinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde 7'nin üzerinde deprem beklentilerine katılmadığını yineledi. Üşümezsoy, "1999 depreminden sonra herkes ‘Büyük deprem geliyor' diyerek Adaları işaret etti. Adalar dediğimiz bölge, kuzey-güney yönünde genişlerken çökme ile, Silivri çukuru ve Tekirdağ çukuru gibi gerilmeli yapılardan oluşmuştur. Bu bölge günümüzde kuzeyden güneye, Kuzey Anadolu Fayı'nın sıkıştırmasıyla oluşmuş. Ama Adalar fayı gerildiği için aksine kat kat çöküyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu Fayı Adalardan geçmiyor. Yalova, Çınarcık'tan geçiyor" dedi.

"7.8'lik deprem için 400 km gerekir"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine atıf yapan Üşümezsoy, Marmara'da 7.8 büyüklüğünde deprem beklentisinin gerçekçi olmadığını savunurken "Marmara Denizi'nde boydan boya 180 kilometre fay kırılacak deyip de 8 büyüklüğünde deprem bekleyenler bir şey bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy, "Eğer 1 km çapında yırtık meydana geliyorsa 4 büyüklüğünde deprem; 3 km çapında bir alan yırtılıyorsa, yani 10 kilometrekare, 5 büyüklüğünde deprem; 10 km+10 km yani 100 kilometrekarelik alan yırtılıyorsa 6 büyüklüğünde deprem; bin km'lik bir alan yırtılıyorsa 7 büyüklüğünde deprem; 10 bin km'lik alan yırtılıyorsa 8 büyüklüğünde deprem meydana gelir. 10 km derinlik olsa bin km uzunluk gerekir. Marmara'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem olması için 400 km uzunlukta 15 km derinlikte bir yüzeyin yırtılması gerekiyor. Marmara Denizi 150 kilometre, 10 kilometre derinliği olmayan yerleri var. Burada nasıl olur da 10 bin kilometrelik yüzey yırtılır da büyük deprem olur" açıklamasında bulundu.

65 km'lik fay 1894'te kırıldı

Yalova ile Yeşilköy arasındaki, Marmara Denizi'nin içindeki 65 km'lik fayın 1894'te kırıldığını söyleyen Üşümezsoy, "Bir kere kırıldıktan sonra yeniden kırılması için depremi oluşturan stresin yeniden büyümesi gerekir" dedi.

Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nde daha önce kırılmış bir fay var. 100 yıldan beri beklediğimiz deprem 17 Ağustos'ta oldu. Bundan sonra Marmara Denizi'nde söylendiği gibi büyük bir fay yok" dedi.