Şenocak: Sonucu etkileyecek usulsüzlükler var

01 Nisan 2019

YSK, İstanbul'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu açıkladı. YSK Başkanı Sadi Güven'in paylaştığı rakamlara göre, İmamoğlu 27 bin 889 oy farkla önde.

YSK'dan gelen açıklamadan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım "Ekrem İmamoğlu, bizden daha fazla oy almış gözüküyor, ancak iptal edilen oylar her şeyi değiştirebilir." dedi.

Yıldırım, iptal edilen oylar ile ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Merkezi'nde saat 15:00'te seçim sonuçlarıyla açıklamalarda bulundu.

Şenocak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"- Sandık müşahitlerimiz layıkıyla görevlerini yerine getirdi.

- Bu güne kadar ilan ettiğimiz sonuçlar yüzde 100 sonuç verdi.

- Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki, ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız.

- Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır.

- Teşkilatımız dün geceden beri tüm verileri tekrar gözden geçiriyor.

- İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlükler elimizde fazlasıyla mevcut.

- Geçersiz oyların büyük bölümü, kazandığımız 25 bölgeye ait.

- Her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de sandık görevlilerimizin kayıt altına aldığı ıslak imzalı verilerle konuşuyoruz.

- Herkesi YSK'nın kesin sonuçlarını olgunlukla beklemeye davet ediyoruz.

- Elimizdeki verilere göre sonuç AK Parti ve Binali Yıldırım'dır.

- Sonuç ne olursa olsun saygı göstereceğiz."