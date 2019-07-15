Şentop: FETÖ'nün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır

15 Temmuz 2019

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılan özel oturumda konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır. Türkiye, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve işbirlikçi karakterini şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiş olan FETÖ’ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Yeni nesil bir terör örgütü olan ve her kılığa girebildiğini, her olayı tahrif edebildiğini birçok defa göstermiş olan bu örgütün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır."

Kaynak: AA