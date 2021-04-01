Şentop: Karar, Başkanlık tezkeresiyle açıklanacak

TBMM Genel Kurulu’nda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifinin reddedilmesi üzerine Başkanlık Divanı toplandı.

TBMM Başkanı Şentop, güvenlik soruşturması kanun teklifinin maddelerine geçilmesi oylamasıyla ilgili yapılan itirazın, Meclis Başkanlık Divanı toplantısında ele alındığını belirterek, "Karar, Başkanlık tezkeresiyle açıklanacak." dedi.

Şentop, konuşmasında şunlara değindi:

"Bu TBMM’de ilk karşılaşılan bir durum değil. 2015 yılında, 1997 yılında, 1988’de, 1978’de benzer şeylerle karşılaşılmış. İçtüzük 141. maddesi ‘başkan ile kâtip üyeler birlikte sayar’ diyor. İtiraz yoksa başkan sonucu açıklar, ama varsa elektronik oylamaya geçiliyor. Bu itirazın haklı haksız olduğuna başkan karar veremez. İtiraz varsa, ki TBMM TV’nin yayınından da paylaşanlar oldu, itiraz var. Dolayısıyla elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor. İçtüzük 13. maddesine göre itiraz yapma hakkı var. Başkanlık Divanı’na itiraz ediliyor. Bir karar alınıyor. Genel Kurul oyuna sunuyor. Karar sonucuna göre yeniden oylama yapılıyor. HDP’li arkadaşların talebi üzerine 3 Mart 2015’te, aynı gün içinde karar verilmiş. Meclis iradesi bağlamındaki tartışmaları tamamen manipülatif tartışmalar olarak görüyorum. Meclis iradesi dediğimiz şey oylamaya yansıyan şeydir. Tartışma oylamanın kendisiyle ilgilidir. Bu tartışma aşılmadıkça Meclis iradesi şu yönde bu yönde demek yanlış olur."

"Bazı grup başkanvekillerinin açıklamalarını gördüm. Anayasa ve İçtüzük, Meclis Başkanı’na Genel Kurul yönetme yetkisi verir. Meclis Başkanvekilleri, Meclis Başkanı yerine yönetirler. Meclis Başkanı, sorumlu olur. Meclis Başkanı karar verebilir, görevlendirir, gününü, saatini değiştirebilir. Bu konuda yaşanan tartışma olduğunda benim bu tartışmaya dahil olmam görevimin gereğidir." diyen Şentop, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in ifadeleri konusunda, "Bir arkadaşımızın yapmış olduğu tuhaf değerlendirmeler, ‘koşarak gelmiş, boncuk boncuk terliyor.’ Bir sıkıntı olduğunu fark ettiğim anda koşa koşa giderim bu benim görevimdir. Fakat bu Meclis’te insanların konuşmalarıyla, hareketleriyle, fizik durumlarıyla ilgili en son espri yapacak kişi bu arkadaşımızdır. Kendisine konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Bunlar hoş şeyler değil. Fikirlerimizi tartışalım, ama birbirimizin halleriyle, durumlarıyla ilgili değerlendirme yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan bu arkadaşımızın kendisidir. Ben Meclis Başkanı olarak seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim. Pişman ederim." ifadelerini kullandı.