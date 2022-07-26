Şentop, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

ANKARA (DÜNYA) TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla CHP tarafından yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15:00 ‘da toplantıya çağırdı.

CHP 120 milletvekilinin imzasıyla Meclis’i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşülmek üzere olağanüstü toplantı çağrısında bulunmuştu. Meclis Genel Kurulu’nun 1 Ağustos Pazartesi günü toplanması için 200 milletvekilinin Genel Kurul’da hazır bulunması gerekiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 1 Ağustos Pazartesi günü için yapılan olağanüstü toplantı çağrısını katılmayacaklarını açıkladı.