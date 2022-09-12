Şentop'tan 12 Eylül mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop, mesajında, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve işbirlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.