Şentop'tan Biden açıklaması: Siyasi açıklama olarak kalacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1915 olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir." diyen Şentop, "ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak." açıklamasında bulundu.

Şentop, ABD Başkanı Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklamaya ilişkin "Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur. Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir." ifadelerini kullandı.

Şentop, "Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir." diye konuştu.