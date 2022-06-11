Şentop’un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop’un özel kalem ekibi ile korumalarının bulunduğu araç, İstanbul Bursa Otoyolu Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un özel kalem ekibi ile korumalarının bulunduğu araç, İstanbul Bursa Otoyolu Kuzey Gişeleri yakınlarında kaza yaptı.
Yoğun yağmur sebebiyle oluşan su birikintisinin yol açtığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un sağlık ekibi yaptı. Yaralılar daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Mesai arkadaşlarını kaldırıldıkları hastanede ziyaret eden Şentop, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında bilgi aldı.