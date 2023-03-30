Sera gazı emisyonu yüzde 7,7 arttı

Bu dönemde toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,3 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 13,3 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,8 ile tarım ve yüzde 2,6 ile atık sektörü takip etti.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990'da 4 ton karbondioksit eşdeğeri olurken, 2020'de 6,3 ton ve 2021'de 6,7 ton karbondioksit eşdeğeri olarak kayıtlara geçti. Buna göre 2021'de toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 564,4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.