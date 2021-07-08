Serdar Aksoy tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından, 20 Kasım'da başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte tutuklu 9 sanık, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlanan Aksoy, "Belediyeye ait hurdaların ihalesiz bir şekilde satıldığı" iddialarını kabul etmedi. Aksoy ile hakim arasında şu diyalog geçti:

"Olayın geçtiği hafta Cumhurbaşkanı otoyol açılışı için İzmir’e geldi. Ben ve başkan yardımcılarım, bir hafta ağırlama hazırlıklarıyla ilgili yoğunluk yaşadık. Olay sosyal medyada patlayınca Nisan ayında araştırılması talimatı verdim. Mali işlere, İdari işlere ve Hukuk İşleri'ne araştırılması için talimat verdim. 4-5 defa toplantılar yaptık.

Hakim: Hurda satışıyla ilgili talimat verdin mi?

Aksoy: Kesinlikle hayır. Belediyenin kamu malını tespit için barkod sistemini getiren belediye başkanı böyle bir şey yapar mı?

Hakim: Onu bilemeyiz. Sizi hurda için şantiyeden arayan oldu mu?

Aksoy: O günlerde tamamen Cumhurbaşkanı'nı ağırlamaya kilitlendiğim için aranıp aranmadığımı hatırlamıyorum. Biz hazırlanan raporu, ilgili birimlerin olurunu aldıktan sonra araştırılması için talimatını verdim. Bana flaş bellek verilmedi. Ben kendim de 2 şirkette çalıştım. Sisteme girilen bir verinin silinmesi durumunda bile sistemde kalır ki böyle bir durum söz konusu değil. Ben olayın aydınlatılması ve sonuna kadar gidilmesi için talimat verdim. Bana flaş bellek verilmedi. Biz bunlarla ilgili çalışırken Mehmet Çakmak, hazırlanan raporu alıp Ankara'ya giderek CHP Genel Merkezi’ne götürerek sunmuş.

Hakim: Kaç tane imza kaşen var ve bunlar nerede bulunuyor?

Aksoy: Benim bir tane ima kaşem var bildiğim. Bu da Özel Kalem'de olur ya da sekretaryada olur. Başka varsa da bilgim yok. Kaldı ki belediyeden çıktığı iddia edilen belgede bir başka fotokopiden imza bölümü alınarak evraka yapıştırılmış. Bu kriminal raporunda da geldi. Belediyeden çıkmış olsaydı belge üzerinde resmi işlem gördüğüne dair sayı numarası olurdu. İmza bana ait değil."

Duruşma 15 Ekim'e ertelendi

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi, firari Fedai Kurt hakkındaki yakalama emrinin yerine getirilmesinin beklenmesine karar verdi.

Heyet; aralarında Aksoy’un da olduğu tutuklu 9 sanık hakkında haftada bir gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma 15 Ekim’e ertelendi.