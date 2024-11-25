Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in yargılanacağı tarih belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı soruşturmasında aralarında sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin yer aldığı 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

O ünlü isimler arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'de bulunuyordu. İkilinin yasadışı bahis ve şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek suçundan 3’er yıla kadar hapsi istenirken, Serdar Ortaç’ın 24 Aralık'ta İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık'ta İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Savcılıktan Ortaç ve Erbil kararına itiraz

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti.