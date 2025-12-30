Seren Yüce kimdir? Seren Yüce öldü mü, sağlık durumu nasıl?

"Çoğunluk" filmiyle Altın Portakal kazanan yönetmen Seren Yüce, kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yüce hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu flaş gelişmenin ardından "Seren Yüce kimdir" soruları sıklaşmaya başladı.

Seren Yüce kimdir?

1 Ocak 1975, İstanbul doğumlu. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. Çok yönlü bir sanatçıdır.1999 yılından itibaren sektörde çeşitli görevler üstelenerek; birçok dizi ve sinema filminin yönetmenliği ya da senaristliği ve yapımcılığını yapmıştır. Bazılarında bu sorumluluklardan birkaçını üstlenmiştir.

Ödülleri:

En İyi İlk Film (Çoğunluk) / 4.Yeşilçam Ödülleri 2011

En İyi Senaryo (Çoğunluk) / 4.Yeşilçam Ödülleri 2011

Geleceğin Aslanı (Çoğunluk) / 67.Venedik Film Şenliği 2010

En İyi Senaryo (Çoğunluk) / 43.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2011

En İyi Film (Çoğunluk) / 12.Mumbai Film Festivali 2010

En İyi Yönetmen (Çoğunluk) / 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali 2010

En İyi Film (Çoğunluk) / 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali 2010

En İyi Film (Çoğunluk) / 4.Yeşilçam Ödülleri 2011

Yönetmeni Olduğu Film ve Diziler:

Kod Adı: Kulüp (TV Dizisi 2021)

Masum (TV Dizisi 2017)

Rüzgarda Salınan Nilüfer (Sinema Filmi 2015)

Çoğunluk (Sinema Filmi 2010)