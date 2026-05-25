Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin, ünlülere yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu öğrenilen oyuncu Serenay Sarıkaya’nın İtalya dönüşü İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı

21 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında olduğu belirlenen Sarıkaya, Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı. Burak Doğan'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya bugün İstanbul'da gözaltına alındı.

Sarıkaya'nın Jandarma ifadesi sonrası Adli Tıp'a sevk edileceği öğrenildi.

Ünlü oyuncu, gözaltı kararının ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi... Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler."

Operasyonda Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanlar'ın "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha yakalanmış, gözaltı sayısı 20'ye yükselmişti.