Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla adliyede ifade verdi

ID İletişim Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ortağı ünlü menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda geldi.

Serenay Sarıkaya'nın avukatı ile birlikte Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika ifade verdiği öğrenildi.

"Bu bir itibarsızlaştırma çabası"

İfade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Sarıkaya, hakkında ortaya atılanların iftira oduğunu ve kendisinin de hukuki süreç başlatacağını söyledi:

"Her şey yolunda, bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan ve iftira. Gerçekten noktasına, virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim, hiçbir problemim yok. Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım.

Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dişimle tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Bu işler böyle olmaz. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. O yüzden ifademizi verdik ve gidiyoruz. Sürece bakacağız. Teşekkür ederim"

Ne olmuştu?

8 Ocak'ta Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamlayarak 21 teşebbüse soruşturma açtı. Rekabet Kurulu'nun soruşturma açtığı ajanslar arasında ID İletişim de bulunuyor.

Rekabet Kurulu'nun soruşturmasıyla birlikte Ayşe Barım hakkında son günlerde sosyal medyada kendisine "biat etmeyenleri" piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi menajerliğini yaptığı oyuncuların önünü açtığı iddiaları dolaşıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj" gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Ayşe Barım; Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Fahriye Evcen, Aslı Enver, Hazal Kaya, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Dolunay Soysert, Erkan Can, Esra Bilgiç, Ezgi Mola, Fatih Artman, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar ve Ali Atay gibi isimlerin menajerliğini yapıyordu.