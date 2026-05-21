Serenay Sarıkaya'dan gözaltı kararı sonrası açıklama geldi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, bazı ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığına ilişkin elde edilen bulgular sonrası İstanbul merkezli operasyon düzenlendi.

İhbarlar, dijital materyallerin incelenmesi ve teknik takip çalışmaları sonucunda operasyon kararı alındığı belirtildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

25 adrese eş zamanlı operasyon

Operasyon kapsamında İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar'daki 24 ayrı adres ile Muğla'daki 1 adrese baskın düzenlendi.

Toplam 25 noktada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu belirtildi.

Operasyon haberlerinin ardından yurt dışında olduğu belirtilen Serenay Sarıkaya'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi.

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda, hakkındaki gelişmeleri yurt dışı seyahati sırasında öğrendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba… Uzun süreden beri planladığım yurtdışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…"