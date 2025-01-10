Serenay Sarıkaya'nın da menajeri olan Ayşe Barım hakkında soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialar gerekçe gösterilerek ID İletişim'im kurucu ortağı ünlü menajer Ayşe Barım hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım; Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Fahriye Evcen, Aslı Enver, Hazal Kaya, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Dolunay Soysert, Erkan Can, Esra Bilgiç, Ezgi Mola, Fatih Artman, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar ve Ali Atay gibi isimlerin menajerliğini yapıyordu.

Ne olmuştu?

8 Ocak'ta Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamlayarak 21 teşebbüse soruşturma açtı. Rekabet Kurulu'nun soruşturma açtığı ajanslar arasında ID İletişim de bulunuyor.

Rekabet Kurulu'nun soruşturmasıyla birlikte Ayşe Barım hakkında son günlerde sosyal medyada kendisine "biat etmeyenleri" piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi menajerliğini yaptığı oyuncuların önünü açtığı iddiaları dolaşıyordu.

ID İletişim'den açıklama

Sosyal medya üzerinde dolaşan iddiaların ardından ID İletişim'den bir açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye’deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir."

"Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir.

Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz.

"Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Ayşe Barım kimdir?

ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, ortaokul ve lise eğitimini English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı.

Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra 2002 yılında ID İletişim'in kurucu ortalıkları arasında yer aldı. Barım, birçok ünlü ismin menajerliğini üstlendi.