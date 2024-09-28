Serhat Akın'ın saldırı soruşturması: Beş kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbuş Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, olayda motosikleti kullanan O.M., silahla ateş eden O.D. ile M.A., İ.T. ve M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, Başsavcılığının talebiyle olaya ilişkin soruşturma dosyası hakkında Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince gizlilik kararı alındı.