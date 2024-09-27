Serhat Akın'ın vurulduğu anlara dair görüntüler çıktı
Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın İstanbul'da kimliği belirsiz kişilerce ayağından vurulduğu anlara ilişkin kamera kaydı yayınlandı. Videoda, Akın'ın arkadaşıyla bir binadan çıkmasının ardından bir kişi tarafından ateş açıldığı görülüyor.
İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Kavacık Mahallesi'nde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından vurulmasına dair anlar, bölgedeki işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde Serhat Akın'ın yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor.